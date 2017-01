16-1-2017,

> Atividade desenvolvida no Centro Lúdico

Pais e filhos convivem em volta da mesa ‘Pequenos e Grandes Chefs – Cozinhar em Família’ é uma atividade gratuita destinada a famílias com crianças a partir dos quatro anos. Funciona como uma oficina de descobertas das diferentes características dos alimentos e promove o convívio entre pais e filhos ou avós e netos. » 15-1-2017,

> Ação sensibilizou jovens para o risco de consumo de drogas

GNR previne toxicodependência na escola Militares conversaram com os alunos, informando-os sobre a composição das drogas e as consequências do seu consumo. A força de segurança aposta, assim, numa forma pedagógica de combater e prevenir este flagelo. » 15-1-2017, CARREGOSA

Carregosa> Os óbitos foram declarados no local do acidente

Colisão violenta matou jovens imigrantes O automóvel de matrícula suíça onde seguiam as duas vítimas mortais e uma amiga, que ficou gravemente ferida, embateu num camião que estava a sair das instalações da empresa Ferpinta. » 13-1-2017,

EXCLUSIVO> Luís Aguiar arrebatou o ‘Prémio de Poesia Judith Teixeira’

“Ser escritor é ser empreendedor” Com uma obra transversal à condição humana, Luís Aguiar conquistou o júri do ‘Prémio de Poesia Judith Teixeira’. O galardão inclui um valor pecuniário de três mil euros e a publicação do livro ‘O muro onde a sombra persiste’, pela editora Edições Esgotadas. » 12-1-2017,

> Presidente garante que todos podem colaborar

Lions Clube de Oliveira de Azeméis “Esta é uma associação aberta” »