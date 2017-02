3-2-2017,

> Deterioração agravou-se com o mau tempo

Moradores do Bairro de Lações terão de aguentar mais um inverno Autarquia explica que estão já elaborados os projetos de arquitetura e em execução os projetos de especialidade necessários para avançar com a obra, mas é necessário aguardar que abram as candidaturas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano »