Concurso valorizou o Bolo-Rei Treze pastelarias do concelho de Oliveira de Azeméis responderam à chamada do ‘Concurso do Bolo-Rei’, que teve como objetivo promover e valorizar este doce tradicional. A boa adesão à iniciativa antevê que esta é apenas a primeira de muitas edições. » 9-1-2017,

Janeiras aqueceram o coração da cidade Oliveira de Azeméis transformou-se no centro das atenções no passado sábado, com o Encontro das Janeiras a dizer alto e bom som que as tradições são para se manter. Cerca de duas dezenas de coletividades oliveirenses atraíram uma multidão ao coração da cidade, com os tradicionais cantares dos reis. » 9-1-2017,

Herói da A1 acusado de abandonar as filhas » 8-1-2017,

Ano dedicado a Ferreira de Castro tirou o autor do esquecimento Ao longo dos últimos meses, aquele que é um dos escritores portugueses mais traduzidos em todo o mundo foi lembrado através de um programa dinâmico que abrangeu várias instituições de âmbito local e nacional. » 8-1-2017, S. TIAGO DE RIBA-UL

Renasceu a velha ponte do Manica Com um novo aspeto, mas fiel ao que já foi no passado, a ponte medieval do Manica, em Madaíl, está praticamente irreconhecível, tendo em conta o estado em que se encontrava. »