29-1-2017,

> Ricardo Tavares diz que mesmo recorrendo o condutor “não se livra” de pagar

Legalidade das multas continua a não reunir Vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis entende que é preferível e menos dispendioso para os oliveirenses que seja a autarquia a tratar das infrações por estacionamento abusivo. » 29-1-2017,

> Votações da primeira fase terminou ontem

Terminal de Cruzeiros de Leixões nomeado para ‘Edifício do Ano’ » 29-1-2017,

> Coletividade deu início à tradição do Carnaval na cidade em 1994

ACREV prepara desfile com alma e coração A Associação Cultural e Recreativa de Vilar (ACREV) volta a marcar presença nas festividades carnavalescas, mas para já, o tema do desfile mantém-se no segredo dos deuses. Há 23 anos, esta coletividade começou a tradição do desfile carnavalesco nas ruas da cidade. » 28-1-2017,

> Investimento e desenvolvimento de vários setores

Mais de 34 milhões de fundos comunitários para Oliveira de Azeméis O programa operacional Norte 2020 aprovou mais de 34 milhões de euros de fundos comunitários para 77 projetos do concelho oliveirense. » 26-1-2017,

EXCLUSIVO> Visitas semanais da Cerciaz ao Centro Lúdico proporcionam novas experiências

Instituições promovem inclusão a brincar Na terceira visita à rádio Azeméis FM, os alunos da Cerciaz falaram sobre as atividades que desenvolvem no Centro Lúdico de Oliveira de Azeméis. A parceria nasceu há ano e meio, tem promovido novas experiências e a possibilidade de interação com a comunidade em geral. »