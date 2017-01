24-1-2017,

Acontece, esta quarta-feira, 25 de janeiro » 23-1-2017,

Ténis> Ao derrotar outro português na final

João Domingues campeão na Tunísia O oliveirense João Domingues entrou com o pé direito neste novo ano. Na manhã do passado domingo, o tenista foi superior na final do torneio que se realizou na Tunísia. » 23-1-2017,

> Provedor e PS dizem que a autarquia está a infringir a lei

Multas da Câmara “são ilegais” PS considera que a autarquia não tem legitimidade para autuar os condutores por falta de pagamento dos lugares de estacionamento. A Câmara garante que está a atuar dentro da legalidade. » 22-1-2017, CESAR

Cesar> Instalações consideradas degradantes

Unidos em defesa do posto da GNR Autarcas de Oliveira de Azeméis e Arouca visitaram o posto de Cesar da GNR, constatando que os militares que prestam serviço naquelas instalações trabalham com condições indignas. Da visita resultou a conclusão de que é urgente entrar em ação. » 22-1-2017,

EXCLUSIVO> Maria Antónia Araújo, que preserva peças de vidro há décadas, recordou tempos passados

“O Centro Vidreiro andava 20 anos à frente” »